Delincuente robó la batería de un auto en una vivienda de Nieto de Torres al 900 y quedó filmado

Un delincuente sustrajo la batería de un automóvil que se encontraba estacionado en el patio de una vivienda ubicada en Nieto de Torres al 900. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del domicilio.

En las imágenes se observa al sospechoso ingresar al lugar y llevarse la batería del vehículo en pocos minutos. Tras el robo, la grabación fue difundida en redes sociales con el objetivo de identificar al autor del hecho y alertar a los vecinos de la zona.