Tenía pedido de paradero por estafa y amenazas y fue detenido por la policía

Durante la mañana de ayer, personal policial de la Comisaría local identificó y trasladó a un hombre de 29 años en la intersección de Dávila y Combate de Obligado, tras constatar que sobre él pesaba un pedido de paradero activo.

El requerimiento judicial corresponde a una causa por amenazas y estafa, con fecha de alta del 4 de diciembre de 2025, solicitado por la UFI N° 7 de San Pedro.

El individuo fue trasladado a la dependencia policial con el objetivo de regularizar su situación judicial, quedando a disposición de la fiscalía interviniente.