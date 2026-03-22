Detuvieron a una mujer tras un episodio de violencia contra su pareja y agresión a la policía

Durante la tarde de ayer, personal policial que se encontraba de recorrida en la zona de calle Alvarado al 800 procedió a la aprehensión de una mujer de 28 años, luego de un episodio de violencia con su pareja, un joven de 21 años.

Según informaron fuentes policiales, el propio joven fue quien solicitó la presencia del móvil, tras haber mantenido una reyerta previa con la mujer. Al arribar al lugar, los efectivos intentaron asistir a la víctima, momento en el cual la agresora intentó atacarlo nuevamente y también arremetió contra el personal policial, arrojando piedras y golpes de puño, además de oponer resistencia a la autoridad.

El personal interviniente resultó ileso, mientras que el joven fue trasladado a la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro para su resguardo y asistencia.

La mujer quedó aprehendida y a disposición de la Fiscalía en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes.