Río Tala: robaron una ventana de una iglesia evangélica y el sospechoso escapó al ver a la policía

Durante la mañana del día de ayer, personal del Destacamento Río Tala que realizaba tareas de recorrida en la zona de Güemes y Lavalle advirtió a la distancia a un hombre no identificado, que circulaba a pie vistiendo buzo blanco con capucha y jeans, transportando dos hojas de ventana.

Al notar la presencia policial, el sospechoso abandonó los elementos y se dio a la fuga, internándose por un pasillo del barrio y perdiéndose por los fondos. En el lugar, los efectivos lograron el secuestro de dos hojas de ventana de aluminio con vidrios repartidos.

Horas más tarde, se presentó en la dependencia una mujer de 36 años, quien manifestó ser pastora de la iglesia evangélica “Restaurando Familias de Cristo” filial 92, ubicada en Güemes y San Martín de Río Tala. La víctima indicó que, tras constatar el lugar, autores ignorados habían violentado la chapa del techo para sustraer una ventana de aluminio.

Además, al revisar las cámaras de seguridad, se logró observar a un masculino retirando el elemento, coincidente con el individuo visto por el personal policial.

Interviene en la causa la fiscalía en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes.