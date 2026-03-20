Sujeto fue detenido por abuso sexual agravado contra una menor

En las últimas horas de la tarde de este viernes, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal local llevó a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado en calle Nieto de Torres 900, en esta ciudad.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 3, a cargo de la Dra. María Eugenia Maiztegui, a requerimiento de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7, encabezada por la Agente Fiscal Dra. María del Valle Viviani.

Durante el operativo, los efectivos policiales procedieron a ejecutar una orden de detención contra un hombre de 46 años, domiciliado en el lugar. El imputado fue detenido, notificado del contenido del artículo 60 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (aunque el contexto sugiere posible confusión o error en la referencia normativa, dado el ámbito correntino), en el marco de una causa caratulada como «Abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado por haber causado un grave daño psicológico, por la guarda y por la convivencia preexistente con la víctima».

El detenido fue alojado en dependencia policial a disposición de la Justicia, a la espera de las directivas para su eventual presentación en sede judicial.

La investigación se originó a partir de una denuncia radicada en marzo de 2024 en la Comisaría de la Mujer y la Familia local. La víctima es una niña que, al momento de la radicación de la denuncia, tenía 14 años, y habría sufrido abusos desde los 12 años por parte del ahora detenido, quien en el período de los hechos mantenía una relación de pareja conviviente con la madre de la menor.

Las autoridades judiciales continúan avanzando en las medidas procesales correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar la protección de la víctima.