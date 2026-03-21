China suspendió las exportaciones de Arrebeef tras detectar en sus containers residuos de cloranfenicol

La empresa frigorífica ArreBeef S.A., con planta en Pérez Millán, enfrenta nuevas complicaciones luego de que China suspendiera sus exportaciones de carne vacuna, tras detectar residuos de cloranfenicol en uno de sus envíos. La medida fue incorporada en los registros sanitarios del país asiático, donde el establecimiento figura con estatus de “importación suspendida”, generando preocupación en el sector, ya que se trata del principal mercado de exportación para la carne argentina.

El antibiótico detectado, de amplio espectro y uso también en medicina humana, motivó la intervención de las autoridades chinas, que vienen aplicando controles más estrictos en materia sanitaria. Desde la empresa señalaron que la operatoria comercial continúa con normalidad en los embarques ya realizados y que los contenedores en tránsito no serán rechazados, al tiempo que consideran que la medida sería transitoria. Este escenario se suma a un contexto delicado para la firma, que recientemente había dispuesto la suspensión de alrededor de 400 trabajadores en su planta.