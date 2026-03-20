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Bomberos Voluntarios celebraron el casamiento de dos integrantes del cuerpo

Redacción CWSP

Desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios compartieron un emotivo mensaje para celebrar el casamiento del suboficial Damián Díaz y la bombera Silvina Gorosito, destacando la importancia del momento para toda la institución.

A través de un comunicado, recordaron con emoción el día en que, tras una intervención frente al Destacamento N°1 de Gobernador Castro, Damián sorprendió a Silvina con su propuesta de matrimonio, un gesto que marcó profundamente a la familia bomberil. “Hoy, ese capítulo encuentra su continuidad en esta unión, que nos llena de alegría y orgullo”, expresaron, al tiempo que les desearon felicidad, compañerismo y una vida juntos llena de amor y vocación de servicio.