Robaron en una vivienda y se llevaron efectos de valor, dinero y un televisor

Delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en Avenida 11 de Septiembre al 2010 durante la tarde-noche y sustrajeron distintos elementos de valor, entre ellos un Smart TV de 50 pulgadas, dinero en efectivo y una importante cantidad de perfumes de la línea Natura.

Según trascendió, el hecho ocurrió entre las 19:30 y las 21:00 horas, aprovechando la ausencia de los moradores. En el domicilio funcionan vendedores oficiales de esa reconocida marca, por lo que los ladrones se llevaron una gran cantidad de productos destinados a la venta.

Los propietarios constataron el robo al regresar al inmueble y posteriormente realizaron la correspondiente denuncia policial. Se inició una investigación para intentar identificar a los autores del hecho.