Solidaridad: piden colaboración para garantizar el tratamiento oncológico de Cintia Maestre

La familia de Cintia Paola Maestre, vecina de San Pedro que se encuentra en pleno tratamiento de quimioterapia y radioterapia en San Nicolás, lanzó un nuevo pedido solidario para poder cubrir los traslados necesarios y así continuar con su atención médica.

Según explicó su hermana Yamila, el área de Desarrollo Humano colabora con el combustible para cuatro de los cinco viajes semanales, pero el traslado del viernes aún no puede ser solventado. Para afrontar ese gasto, la familia está vendiendo los últimos números de una rifa, ya que interrumpir el tratamiento “podría implicar un alto riesgo para su salud”, señaló.

Cintia continúa su tratamiento con fortaleza, pese a los efectos secundarios de la quimioterapia. Su familia ya recurrió a la venta de panes, rosquitas y rifas para cubrir otros gastos esenciales, como una factura de luz atrasada. “Necesitamos vender los números que quedan para asegurar al menos diez días más de tratamiento”, expresaron.

Quienes puedan colaborar pueden comunicarse con Yamila al 3329-473840.