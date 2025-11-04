Intento de estafa y amenazas en una transacción comercial: intervino la policía y secuestraron varios objetos

En la jornada de ayer, personal de la Comisaría San Pedro acudió a un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto en la intersección de Fray Cayetano Rodríguez y Facundo Quiroga. En el lugar, los efectivos procedieron al secuestro de diversos electrodomésticos, equipos informáticos, de iluminación y artículos comerciales, pertenecientes a un hombre de 37 años, oriundo de Rosario.

Según se informó, el damnificado había viajado a San Pedro con la intención de concretar una transacción comercial con un vecino de esta ciudad. Sin embargo, al descargar los elementos en una vivienda ubicada en Manuel Iglesias al 400, fue amedrentado por los presentes, quienes lo obligaron a retirarse del lugar sin recibir el pago acordado. Los objetos quedaron en poder de los agresores, abandonados en la vía pública.

Gracias al rápido accionar policial, se logró recuperar la totalidad de los bienes y ponerlos a resguardo. Interviene en la causa la Fiscalía local, que investiga el hecho bajo la hipótesis de estafa y amenazas.