Amenazó a su pareja con un arma blanca y terminó detenido

En la jornada de ayer, personal policial de esta dependencia aprehendió en la intersección de Avenida Sarmiento y R. Obligado a un hombre de 30 años, acusado de haber amenazado momentos antes a su pareja, una joven de 19, utilizando un elemento cortante en la vía pública.

Tras la intervención, tomó conocimiento la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa y el alojamiento del imputado en el sector de calabozos. En tanto, la víctima fue asistida por personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibió el acompañamiento correspondiente.