Semana de calor extremo y se esperan tormentas que produzca el ansiado descenso de temperatura

San Pedro atravesará una semana marcada por temperaturas muy elevadas y un posterior cambio de tiempo, según el pronóstico meteorológico para el período comprendido entre el 2 y el 7 de febrero. Entre lunes y martes, las máximas alcanzarán valores de entre 35 y 40°C, con sensaciones térmicas superiores debido a la persistencia de aire caliente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires. Estas condiciones podrían generar estrés térmico, especialmente en adultos mayores, niños y personas con enfermedades preexistentes.

Hacia el miércoles 5, se prevé el ingreso de un frente frío que provocará un descenso de la temperatura y la probabilidad de tormentas, algunas localmente intensas, con acumulados de 15 a 40 milímetros. El cambio de condiciones traerá alivio térmico, aunque no se descartan ráfagas de viento y actividad eléctrica, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos meteorológicos y extremar precauciones ante posibles impactos en el suministro eléctrico.

