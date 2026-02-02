La fanfarria militar “Alto Perú” se presentó en el centro de la ciudad

Este sábado se presentó en vivo la Fanfarria Militar “Alto Perú” del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, en un encuentro realizado en la zona céntrica de la ciudad, que convocó a numerosos vecinos y visitantes. La actividad se desarrolló en un marco festivo y con gran acompañamiento del público.

El espectáculo, abierto a toda la comunidad, incluyó un desfile musical y la interpretación de su repertorio tradicional, ofreciendo una propuesta que combinó historia, música y tradición, y puso en valor el legado del cuerpo de Granaderos, generando un atractivo cultural para la ciudad.