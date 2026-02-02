Canalweb San Pedro
Cultura

La fanfarria militar “Alto Perú” se presentó en el centro de la ciudad

Redacción CWSP

Este sábado se presentó en vivo la Fanfarria Militar “Alto Perú” del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, en un encuentro realizado en la zona céntrica de la ciudad, que convocó a numerosos vecinos y visitantes. La actividad se desarrolló en un marco festivo y con gran acompañamiento del público.

El espectáculo, abierto a toda la comunidad, incluyó un desfile musical y la interpretación de su repertorio tradicional, ofreciendo una propuesta que combinó historia, música y tradición, y puso en valor el legado del cuerpo de Granaderos, generando un atractivo cultural para la ciudad.

 