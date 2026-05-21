Nuevos detalles del robo del Renault 12: los sorprendieron con el auto robado y huyeron campo traviesa

Con el correr de las horas se conocieron nuevos detalles sobre el procedimiento que permitió recuperar en San Pedro un Renault 12 robado durante la madrugada en la ciudad de Baradero. Según trascendió, el vehículo fue sustraído del interior de un garaje ubicado sobre calle Passo al 100, desde donde los delincuentes lo sacaron empujando antes de lograr ponerlo en marcha y escapar.

La secuencia comenzó a esclarecerse cuando uno de los efectivos de los grupos operativos de la DDI que patrullaba la zona rural cercana a la Ruta 191 detectó el automóvil sospechoso y solicitó apoyo. Al advertir que habían sido descubiertos, los ocupantes abandonaron el rodado y escaparon corriendo a través de los campos. Minutos después, tras un rastrillaje realizado con varios móviles policiales, fueron aprehendidos tres sospechosos —dos hombres y una mujer— en inmediaciones de la zona, luego de haber huido varios kilómetros.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron además que uno de los detenidos sería un delincuente conocido de Baradero, identificado rápidamente por uno de los efectivos que participó del operativo. La causa quedó en manos de la UFI interviniente, que dispuso que los acusados permanezcan aprehendidos mientras avanzan las indagatorias. Entretanto, continúa la búsqueda de un cuarto involucrado en el robo del vehículo.

«Parece que los muchachos querían salir a dar una vuelta”

En diálogo con Fm Tiempo, Sebastián Pulido, propietario del Renault 12: “Me tocaron timbre los chicos de seguridad de la fábrica Ingredion y me dijeron que habían llamado al 911 porque vieron cómo dos personas se llevaban el auto. Salí enseguida, llegó el patrullero y ahí comenzó todo”, contó.

Pulido explicó que luego se dirigió a realizar la denuncia y remarcó el trabajo de las fuerzas de seguridad. “La policía se portó excelente. Me tomaron la denuncia al instante y empezaron a revisar las cámaras”, señaló.

Además, agradeció especialmente a Juan González y Micaela Ledesma, trabajadores de la portería de la fábrica, así como también al personal policial y al subsecretario de Seguridad, Fontanari.

“Espero que esto sirva para volver a creer en las instituciones, porque muchas veces están muy golpeadas. A mí me tocó pasar una desgracia, pero con suerte, porque en cuatro horas encontraron mi querido Renault 12”, expresó.

Sobre el vehículo, explicó que lo utilizaba como herramienta de trabajo: “Lo había comprado porque era económico. Parece que los muchachos querían salir a dar una vuelta”, dijo con ironía. Y agregó: “No sé qué pretendían hacer porque tampoco es un auto que levante mucha velocidad”.