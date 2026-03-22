Secuestraron autos y motos en operativos: alcoholemia positiva y maniobras peligrosas

En el marco de controles vehiculares, se procedió al secuestro de dos automóviles y dos motocicletas por distintas infracciones a la normativa vigente.

Uno de los autos fue retenido luego de que su conductor arrojara resultado positivo en el test de alcoholemia, mientras que el otro vehículo fue secuestrado debido a que realizaba maniobras peligrosas en la vía pública y su conductor carecía de licencia de conducir.

Asimismo, durante los operativos también se procedió al secuestro de dos motocicletas por falta de documentación obligatoria.

Las actuaciones correspondientes quedaron a disposición de las autoridades competentes.