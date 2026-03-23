Dos jóvenes heridos tras un choque entre una moto y una camioneta

En la tarde de ayer, a raíz de un alerta del Sistema de Emergencias 911, personal policial acudió a la intersección de Rómulo Naón y Dr. Rojas, donde se produjo un accidente de tránsito entre una motocicleta y una camioneta.

Por causas que se tratan de establecer, una motocicleta Honda Wave, conducida por un joven de 25 años y acompañada por una mujer de 26, colisionó con una camioneta Volkswagen Saveiro, guiada por un hombre de 62 años.

Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes del rodado menor fueron trasladados por una ambulancia del 107 al hospital local, donde se constató que presentaban lesiones de carácter leve (escoriaciones).

Interviene en el hecho la UFI N° 7, que dispuso las actuaciones correspondientes.