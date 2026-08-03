Se incendió por completo una camioneta en la Ruta 9

Una camioneta fue destruida por un incendio este lunes por la tarde sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 174, en el carril con sentido Rosario – Buenos Aires.

El alerta fue recibido a las 14:14, lo que motivó la salida de una dotación de Bomberos Voluntarios a bordo de la Unidad 41 del Destacamento N.º 1.

Al arribar al lugar, los servidores públicos constataron que el vehículo se encontraba completamente envuelto en llamas. Para controlar el fuego, desplegaron una línea de 38 milímetros, logrando extinguir el incendio en su totalidad.

Una vez finalizadas las tareas de extinción, los bomberos realizaron las actuaciones de rigor y regresaron al destacamento sin registrarse otras novedades.

La intervención estuvo a cargo del suboficial Damián Díaz.