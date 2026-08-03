Cámaras de seguridad registraron el robo de una bicicleta en Río Tala

Una vecina de Río Tala denunció el robo de su bicicleta y recurrió a las redes sociales para solicitar la colaboración de la comunidad con el fin de recuperarla.

A través de una publicación, Deboo Sosa informó que el hecho ocurrió durante la jornada de este lunes y explicó que le sustrajeron una bicicleta igual a la que muestra en la fotografía difundida. Además difundió un video del hecho.

«Cualquier información será agradecida», expresó el damnificado, quien además puso a disposición el teléfono 3329-381194 para recibir datos que puedan ayudar a dar con el rodado.

Quienes hayan visto una bicicleta de esas características o cuenten con información que pueda ser de utilidad pueden comunicarse directamente con el propietario.