Cinco motos y una camioneta fueron retenidas durante controles de tránsito

Durante operativos de control vehicular realizados este sábado en distintos puntos de la ciudad, personal de la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad, en conjunto con efectivos del GAD, la UTOI y la Policía Comunal, retuvo cinco motocicletas y una camioneta por diferentes infracciones a la normativa vigente.

Según se informó, dos de las motocicletas circulaban con escapes antirreglamentarios, mientras que las otras tres fueron secuestradas debido a que sus conductores no contaban con la documentación obligatoria para transitar.

En tanto, una camioneta Volkswagen Saveiro también fue retenida durante los controles, ya que su conductor carecía del seguro obligatorio exigido por la legislación vigente.

Los operativos forman parte de las acciones de fiscalización que se llevan adelante de manera periódica con el objetivo de reforzar la seguridad vial y promover el cumplimiento de las normas de tránsito.