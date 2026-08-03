Aumentó un 33% el peaje en la autopista Rosario – Santa Fe

Desde el sábado 1° de agosto entró en vigencia un aumento del 33% en las tarifas de peaje de la autopista Rosario – Santa Fe, alcanzando a todas las categorías de vehículos.

Con la actualización, los automóviles abonan $4.000 en las cabinas de cobro manual, mientras que quienes utilizan TelePASE pagan $3.200, ya que el sistema mantiene un 20% de descuento sobre la tarifa general.

En tanto, para los vehículos de mayor porte, las tarifas en los peajes troncales llegan hasta $28.000, mientras que en los accesos los valores oscilan entre $1.500 y $11.000, de acuerdo con la categoría del vehículo.

La actualización tarifaria comenzó a regir el 1° de agosto y forma parte del esquema de revisión de los valores aplicado sobre la traza que une las ciudades de Rosario y Santa Fe.