Detuvieron a un motociclista que circulaba en una moto con pedido de secuestro por hurto

Un hombre mayor de edad fue aprehendido durante la medianoche de este lunes luego de ser interceptado por personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro mientras circulaba en una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo por una causa de hurto.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona de calle Crucero General Belgrano al 1200, donde los efectivos identificaron una motocicleta Honda CG Titan, dominio 274-EGZ. Al verificar los datos del rodado, constataron que poseía un pedido de secuestro vigente desde 2019, solicitado en el marco de una investigación por hurto con intervención de la UFI N° 5.

Como consecuencia, el conductor fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la UFI N° 11. La fiscalía dispuso la notificación de la formación de la causa, en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, por el delito de encubrimiento, mientras que la motocicleta quedó secuestrada.