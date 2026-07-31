Elevan a naranja el alerta por tormentas fuertes para San Pedro y la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a alerta naranja el nivel de advertencia para San Pedro, Ramallo y San Nicolás, ante la previsión de tormentas fuertes a severas que afectarán la región durante la tarde y la noche de este viernes 31 de julio. La medida también alcanza al departamento Constitución (Santa Fe) y a Victoria y Gualeguay (Entre Ríos).

De acuerdo con el organismo, se esperan tormentas aisladas, algunas de ellas de fuerte intensidad o severas, con abundante caída de agua en cortos períodos, granizo de distintos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Además, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 40 y 80 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, no circular por calles anegadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.