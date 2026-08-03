COOPSER anunció dos cortes programados de energía para este martes
La Cooperativa de Servicios Eléctricos (COOPSER) informó que este martes 4 de agosto se realizarán dos cortes programados del suministro eléctrico debido a tareas de poda en líneas de baja tensión.
El primer corte se llevará a cabo entre las 08:00 y las 09:00, y afectará a los siguientes sectores:
- Lavalle, del 400 al 600.
- Bottaro, del 1100 al 1600.
- 11 de Septiembre, del 1240 al 1450.
En tanto, el segundo corte está previsto entre las 10:00 y las 11:00, e incluirá las siguientes zonas:
- Combate de Obligado, del 100 al 500.
- Liniers, del 650 al 1085.
- La Laguna, del 300 al 450.
- Ansaloni, del 300 al 500.
Desde la cooperativa solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante los horarios informados y recordaron que, en caso de condiciones climáticas adversas, las tareas podrán ser reprogramadas.