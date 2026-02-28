Se fugó de un control, atacó a la policía y terminó detenido

Un tenso episodio se registró ayer en la ciudad cuando un hombre de 37 años fue aprehendido tras protagonizar una persecución y agredir a efectivos policiales.

El hecho se inició en la intersección de Uruguay y Colón, donde el sujeto intentó darse a la fuga al momento de ser identificado por personal policial. Finalmente, fue interceptado en Carlos Noseda al 1300, donde se tornó agresivo y atacó a los uniformados.

Como consecuencia del forcejeo, un efectivo sufrió lesiones de carácter leve. Interviene la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa, el alojamiento del imputado en el sector de calabozos y su posterior libertad conforme a lo establecido por la autoridad judicial.