Aprehenden a un hombre por desobedecer restricción y amenazar a su pareja

Personal de esta dependencia, en conjunto con efectivos del Operativo Sol a Sol, procedió en la intersección de Liniers y Bartolomé Mitre a la aprehensión de un hombre de 30 años.

Según se informó, el sujeto había desobedecido una disposición judicial de restricción perimetral y momentos antes, en la vía pública, amenazó a su pareja, de 19 años.

La víctima fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Interviene la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa y que el imputado quede alojado en el sector de calabozos.