Se detuvo por una falla mecánica en la Ruta 9 y sufrió el robo de parte de la carga

Un transportista fue víctima de un robo mientras permanecía detenido sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 143, mano hacia Rosario, luego de que su camión presentara un desperfecto mecánico durante la madrugada de este lunes.

Según se informó, el conductor de un Mercedes-Benz con semirremolque aguardaba asistencia por una falla en el compresor de aire cuando, al llegar un compañero para ayudarlo, descubrieron que habían cortado la lona del acoplado. Los delincuentes sustrajeron un bulto con 10 filtros de aceite Volkswagen y un faro delantero. La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 9. (Fuente: tu Radio Baradero).