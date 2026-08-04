Cuatreros se enfrentaron a tiros con un puestero en la zona de las Islas de las Lechiguanas: investigan una conexión con San Pedro

Un violento enfrentamiento armado entre un puestero rural y presuntos cuatreros se registró en la noche del domingo en la zona del arroyo Lechiguanas, en el Delta entrerriano. El trabajador salió a investigar el origen de unos disparos y terminó intercambiando tiros con los delincuentes, quienes escapaban en una embarcación tras haber faenado animales vacunos.

Según la reconstrucción del hecho, el puestero advirtió movimientos sospechosos y se encontró con tres hombres que transportaban terneros recién faenados en una lancha. Al intentar impedir la fuga se produjo un intercambio de disparos. El hombre efectuó un disparo contra el motor de la embarcación para tratar de detenerla, aunque los sospechosos lograron huir.

Cuando efectivos de la Brigada de Delitos Rurales y de Prefectura arribaron al lugar, encontraron la embarcación abandonada con el motor averiado. En su interior había tres terneros faenados, que posteriormente fueron restituidos a su propietario.

Un dato que cobra especial relevancia para la región es que, según fuentes de la Policía de Islas, la embarcación utilizada por los presuntos cuatreros tendría vínculos directos con un guía de pesca de San Pedro. Esa información forma parte de la investigación que busca identificar a los responsables del hecho, quienes permanecen prófugos.

La causa continúa en manos de la Justicia y de la Policía de Entre Ríos, que trabaja sobre las pruebas recolectadas en el lugar para avanzar con la identificación de los involucrados.

[4/8, 13:26] Mariano Hansen: Investigan un violento caso de abigeato en la zona de Islas de las Lechiguanas