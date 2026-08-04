Ramallo: Una mujer quedó atrapada tras un choque entre una Kangoo y un camión en la Ruta 9

Una colisión entre un utilitario y un camión movilizó a los equipos de emergencia durante la mañana de este martes sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 197. A raíz del impacto, una mujer quedó atrapada dentro del vehículo de menor porte y debió ser rescatada por los bomberos.

De acuerdo con el informe oficial, una Renault Kangoo, ocupada por un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y oriundos de San Nicolás, chocó contra la parte trasera de un camión Iveco Vertis. Para liberar a la acompañante fue necesario utilizar herramientas hidráulicas, tras lo cual fue trasladada en ambulancia al Hospital José María Gomendio. Las causas del siniestro son investigadas y en el lugar trabajaron Bomberos, personal sanitario y efectivos de seguridad.