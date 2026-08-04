La inseguridad no da tregua: dos nuevos robos de bicicletas fueron denunciados en redes sociales

Los hechos de inseguridad vinculados al robo de bicicletas continúan repitiéndose a diario en San Pedro. En las últimas horas se conocieron dos nuevos casos, ambos difundidos por las propias víctimas a través de las redes sociales, en un intento por recuperar los rodados y alertar a la comunidad.

Uno de los episodios tuvo como particularidad que el presunto delincuente quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la zona. Las imágenes, compartidas por la víctima, muestran el momento en que el sospechoso se lleva la bicicleta, lo que generó una rápida repercusión entre vecinos que colaboraron difundiendo el video.

El segundo caso también fue expuesto públicamente por el damnificado, quien relató lo sucedido y solicitó la colaboración de la comunidad para obtener información que permita recuperar el rodado.

La reiteración de este tipo de delitos mantiene la preocupación entre los vecinos, quienes advierten que los robos de bicicletas se han vuelto cada vez más frecuentes en distintos sectores de la ciudad. Mientras tanto, las publicaciones en redes sociales se transforman en una herramienta para visibilizar los hechos y buscar datos que ayuden a identificar a los responsables o recuperar los elementos sustraídos.