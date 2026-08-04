Circulaba armado por la ciudad y terminó aprehendido en un operativo policial

Personal de la Estación de Policía Comunal aprehendió a un joven de 20 años que llevaba un revólver con municiones entre sus pertenencias durante un procedimiento de identificación realizado en la ciudad.

El operativo tuvo lugar en inmediaciones de Benefactora Sampedrina al 1590, donde los efectivos interceptaron al joven, quien se desplazaba en una silla de ruedas. Durante la requisa, los policías secuestraron un revólver calibre 22 marca Bagual que contenía dos cartuchos intactos y una vaina servida del mismo calibre.

De acuerdo con la información oficial, posteriormente se comprobó que el arma no presentaba pedido de secuestro.

La intervención quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de San Pedro, que dispuso la notificación de la formación de la causa por portación ilegal de arma de uso civil, el secuestro del revólver y, una vez cumplidas las diligencias de rigor, la libertad del imputado.