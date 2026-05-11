Se cayó la inversión de La Anónima y no abrirá el supermercado en San Pedro

La cadena supermercadista La Anónima habría dado marcha atrás con el proyecto de inversión previsto en San Pedro, lo que implica la cancelación de la apertura de una sucursal en el edificio ubicado en Balcarce, entre Ituzaingó y Miguel Porta, donde hasta fines de 2025 funcionó el supermercado Vea. La información fue confirmada por el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Marcelo Mosteiro, en declaraciones radiales.

El emprendimiento contemplaba la generación de hasta 40 puestos de trabajo y la posibilidad de reincorporación para ex empleados de la firma anterior, además de remodelaciones edilicias y la instalación de equipamiento nuevo. Sin embargo, las negociaciones quedaron sin continuidad y la empresa finalmente desistió del proyecto, lo que impacta directamente en las expectativas laborales del sector. Desde el gremio señalaron además su preocupación por la situación del empleo local, marcada por cierres comerciales y dificultades para la creación de nuevos puestos de trabajo en la ciudad.