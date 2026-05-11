Ordenan el juicio contra el sindicalista Fernando Espíndola por una causa de abuso sexual infantil

a Cámara de Apelaciones ordenó el enjuiciamiento del dirigente sindical Fernando Espíndola en el marco de una causa por presunto abuso sexual infantil.

Espíndola, referente del gremio de Camioneros y ex concejal de la ciudad de San Pedro, había sido denunciado en 2019 por presuntos abusos sexuales reiterados contra tres menores de edad, hechos que habrían ocurrido mediante violencia y amenazas, aprovechando una situación de convivencia.

La denuncia fue presentada por una sobrina del sindicalista, quien lo acusó de haber abusado sexualmente de ella y de otros menores del entorno familiar cuando las víctimas tenían entre 6, 8 y 10 años.

La resolución judicial de la Cámara de Apelaciones dispone avanzar hacia la instancia de juicio oral en la causa.

Actualmente, Espíndola cumple arresto domiciliario en el marco de otra investigación judicial por los delitos de extorsión y turbación de la posesión, vinculada al bloqueo realizado en la planta de Rey Distribuciones de San Pedro.