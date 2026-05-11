Coopser realizará un corte programado de energía este martes por tareas de poda
La empresa Coopser informó que este martes 12 de mayo se llevará adelante un corte programado del suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad debido a trabajos de poda sobre líneas de baja tensión.
Según detallaron, la interrupción del servicio está prevista entre las 8:00 y las 9:00 horas y afectará las siguientes zonas: Ruiz Moreno del 700 al 1300, Chivilcoy del 1000 al 1200 y 3 de Febrero del 700 al 1000.
Desde la cooperativa solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios mientras se desarrollan las tareas de mantenimiento.