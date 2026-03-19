San Pedro: el nuevo videoclip de “laberinto” de Coti fue filmado en «Las Amalias»

El reciente videoclip del tema “Laberinto” de Coti Sorokin fue filmado en San Pedro, más precisamente en el establecimiento Las Amalias, propiedad de la artista Mariana Marolli. La producción aprovecha el entorno natural del lugar, un espacio que en los últimos años se convirtió en un atractivo turístico destacado de la ciudad.

El complejo Las Amalias cuenta con un gran laberinto vegetal de acceso libre y gratuito, desarrollado en un predio de 22 hectáreas, con senderos rodeados de vegetación que invitan a recorrerlo como una experiencia recreativa en contacto con la naturaleza. Además, el lugar dispone de un restaurante a la salida, vivero y espacios pensados para el esparcimiento, lo que lo posiciona como una propuesta ideal para visitantes y turistas.

En este escenario, la canción mantiene el estilo íntimo y emocional característico del artista, sumando un valor especial al haber sido grabada en un sitio emblemático de la región.

En lo musical, la canción mantiene el estilo introspectivo y emocional característico del artista, con una propuesta centrada en los sentimientos y las relaciones. El lanzamiento se suma a su etapa más reciente, donde Coti apuesta por un sonido más íntimo, acompañado por producciones audiovisuales que refuerzan el clima de sus composiciones.