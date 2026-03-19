Fighiera: impactante remolino en el Río Paraná generó sorpresa y preocupación en redes

Un video viral que circuló en redes sociales generó sorpresa y preocupación: en medio del río Paraná se pudo observar un enorme remolino que muchos describieron como un “pozo de 50 metros”.

Las imágenes fueron registradas en la zona de Fighiera, en la provincia de Santa Fe, y muestran cómo el agua gira con fuerza formando una especie de embudo en plena corriente. Quienes grabaron el video aseguran que se trata de un sector muy profundo, donde se produce una fuerte succión, lo que puede resultar peligroso para embarcaciones pequeñas.

Este tipo de fenómenos puede originarse por corrientes intensas, desniveles en el fondo del río o el choque de corrientes, generando grandes remolinos. El video se volvió rápidamente viral, acumulando miles de reacciones y comentarios de usuarios sorprendidos por la fuerza del Paraná.

“Ahí es donde viven las bestias”, escribió el usuario @doronidaniel, quien compartió las imágenes, aportando aún más misterio al impactante fenómeno natural.

Fuente y video: La Gaceta Rosarina