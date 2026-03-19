Ordenan medidas urgentes por graves condiciones en la Unidad Penal 3 de San Nicolás

La Justicia hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tras detectar serias irregularidades en la Unidad Penal 3 de San Nicolás. La jueza Luciana Díaz Bancalari dispuso una serie de medidas urgentes para revertir la situación, luego de constatar problemas como deterioro edilicio, aislamiento extremo, deficiente atención médica —especialmente en salud mental— y fallas en la provisión de alimentos. También se advirtió la falta de servicios esenciales, como el gas, interrumpido desde hace tiempo por una rotura.

El relevamiento evidenció además condiciones críticas de higiene y seguridad, con instalaciones eléctricas peligrosas, presencia de roedores e insectos, humedad, falta de calefacción y escasos elementos de limpieza. La magistrada ordenó reparaciones inmediatas, mejorar el acceso a la salud con profesionales especializados, garantizar la alimentación y avanzar en obras para restablecer servicios básicos. La situación se agrava por una sobrepoblación extrema, ya que la unidad tiene capacidad para 358 personas pero actualmente aloja 889 internos, lo que representa un 158% de ocupación.