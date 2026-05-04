San Nicolás: Dos personas resultaron heridas tras chocar contra un caballo en Ruta 9

Un automóvil Chevrolet Cruze que circulaba por la Ruta Nacional 9 embistió a un caballo en el kilómetro 229, en un accidente ocurrido durante las últimas horas. Como consecuencia del fuerte impacto, el animal —un equino raza alazán— murió en el lugar.

El vehículo sufrió importantes daños materiales y sus ocupantes, un hombre de 45 años y una mujer de 44, ambos oriundos de CABA, padecieron lesiones leves, principalmente escoriaciones. Tras el choque, el caballo quedó tendido sobre la calzada principal, en el carril lento, hasta ser retirado por personal de Corredores Viales.

En el lugar trabajaron efectivos del Departamento Seguridad Vial Zona III San Nicolás y del Destacamento Vial San Nicolás. La UFI N°15, a cargo del Dr. Leveratto, dispuso actuaciones bajo la carátula de “lesiones por accidente”.