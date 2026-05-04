Delincuentes ingresaron a una vivienda y robaron varios elementos electrónicos

Un hecho de inseguridad se registró durante la tarde de este sábado en una vivienda ubicada sobre calle Bottaro al 1695, donde delincuentes ingresaron y sustrajeron distintos objetos de valor.

Según trascendió, el robo ocurrió cerca de las 18:00 horas. Los autores del hecho se llevaron un televisor Smart, un proyector, una consola PlayStation 4 con sus joysticks, además de dos acolchados y una campera de cuero. Hasta el momento no se informó sobre personas aprehendidas y se investigan las circunstancias en las que ocurrió el ingreso al domicilio.