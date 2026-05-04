El Club Sportivo América denunció que una familia no entrega el predio del camping, vencido el acuerdo

El Club Sportivo América difundió un comunicado convocando de manera urgente a socios, simpatizantes y vecinos de la comunidad sabalera para acompañar y visibilizar la situación que atraviesa el predio ubicado en la intersección de Juan de Garay y Las Provincias.

Según manifestaron desde la institución, la familia Gómez —quienes debían retirarse del lugar este 4 de mayo— sostuvo que no abandonará el terreno, al considerar que les pertenece. Además, desde el club denunciaron que durante la última semana se habrían retirado y desarmado estructuras y distintos elementos del predio “de manera clandestina”, principalmente durante la noche.

Indicaron también que las denuncias ya fueron radicadas ante las autoridades competentes y señalaron que durante toda la madrugada socios y simpatizantes permanecieron en el lugar para resguardar el espacio y evitar nuevos movimientos. Finalmente, agradecieron el acompañamiento de vecinos y miembros de la institución, solicitando continuar difundiendo la situación.

El comunicado completo:

> “El Club Sportivo América convoca a socios, simpatizantes, vecinos e integrantes de la comunidad sabalera a acompañar y visibilizar la situación que se está viviendo en el predio ubicado en Juan de Garay y Las Provincias.

La familia Gómez, quienes debían retirarse del lugar el día 04/05/2026, dejó en claro anoche que continúa firme en su postura de no abandonar el predio y sostiene que el terreno les pertenece.

Resulta indignante que, después de tantos años lucrando con el lugar, hoy pretendan continuar avanzando sobre un espacio que pertenece a toda la gente sabalera.

Durante la última semana fueron retirando y desarmando distintas estructuras y elementos del lugar de manera clandestina, principalmente durante la noche, siendo vistos y escuchados por vecinos de la zona en reiteradas ocasiones.

Las denuncias correspondientes ya fueron realizadas ante las autoridades competentes. Sin embargo, creemos fundamental visibilizar lo que está ocurriendo y pedir el acompañamiento de toda la comunidad para defender un espacio que pertenece a todos.

Durante toda la noche, socios y simpatizantes del Club Sportivo América permanecieron en el predio, soportando el frío y cuidando el lugar para evitar que esta situación avance, defendiendo pacíficamente un espacio que corresponde a la gente sabalera.

Agradecemos profundamente a cada vecino, socio y simpatizante que acompañó en este difícil momento. Pedimos a toda la comunidad compartir y difundir esta situación para seguir defendiendo, con unión, respeto y firmeza, un patrimonio que es de todos.

Club Sportivo América.”