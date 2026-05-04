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Seguridad

El Club Sportivo América denunció que una familia no entrega el predio del camping, vencido el acuerdo

Redacción CWSP

El Club Sportivo América difundió un comunicado convocando de manera urgente a socios, simpatizantes y vecinos de la comunidad sabalera para acompañar y visibilizar la situación que atraviesa el predio ubicado en la intersección de Juan de Garay y Las Provincias.

Según manifestaron desde la institución, la familia Gómez —quienes debían retirarse del lugar este 4 de mayo— sostuvo que no abandonará el terreno, al considerar que les pertenece. Además, desde el club denunciaron que durante la última semana se habrían retirado y desarmado estructuras y distintos elementos del predio “de manera clandestina”, principalmente durante la noche.

Indicaron también que las denuncias ya fueron radicadas ante las autoridades competentes y señalaron que durante toda la madrugada socios y simpatizantes permanecieron en el lugar para resguardar el espacio y evitar nuevos movimientos. Finalmente, agradecieron el acompañamiento de vecinos y miembros de la institución, solicitando continuar difundiendo la situación.

 

El comunicado completo:

> “El Club Sportivo América convoca a socios, simpatizantes, vecinos e integrantes de la comunidad sabalera a acompañar y visibilizar la situación que se está viviendo en el predio ubicado en Juan de Garay y Las Provincias.

La familia Gómez, quienes debían retirarse del lugar el día 04/05/2026, dejó en claro anoche que continúa firme en su postura de no abandonar el predio y sostiene que el terreno les pertenece.

Resulta indignante que, después de tantos años lucrando con el lugar, hoy pretendan continuar avanzando sobre un espacio que pertenece a toda la gente sabalera.

Durante la última semana fueron retirando y desarmando distintas estructuras y elementos del lugar de manera clandestina, principalmente durante la noche, siendo vistos y escuchados por vecinos de la zona en reiteradas ocasiones.

Las denuncias correspondientes ya fueron realizadas ante las autoridades competentes. Sin embargo, creemos fundamental visibilizar lo que está ocurriendo y pedir el acompañamiento de toda la comunidad para defender un espacio que pertenece a todos.

Durante toda la noche, socios y simpatizantes del Club Sportivo América permanecieron en el predio, soportando el frío y cuidando el lugar para evitar que esta situación avance, defendiendo pacíficamente un espacio que corresponde a la gente sabalera.

Agradecemos profundamente a cada vecino, socio y simpatizante que acompañó en este difícil momento. Pedimos a toda la comunidad compartir y difundir esta situación para seguir defendiendo, con unión, respeto y firmeza, un patrimonio que es de todos.

 

Club Sportivo América.”