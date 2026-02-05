Robo calificado en la zona rural de Villa Ramallo: delincuentes armados robaron a un hombre de 67 años

Un violento hecho delictivo se registró en una vivienda ubicada en la zona rural de Villa Ramallo, donde un hombre de 67 años fue asaltado mientras se encontraba en su domicilio junto a un amigo. El episodio ocurrió durante la tarde, en cercanías del kilómetro 212 de la Ruta Nacional Nº 9, cuando ambos fueron sorprendidos por dos delincuentes que se movilizaban en un automóvil y los amenazaron con un arma de fuego.

Los asaltantes redujeron a las víctimas, a quienes ataron las manos y los dedos, y luego ingresaron a la vivienda, donde sustrajeron dinero en efectivo, documentación personal, una tarjeta bancaria, un arma de fuego, alimentos y animales, además de otros elementos de valor. Tras cometer el robo, los autores se dieron a la fuga, sin provocar lesiones físicas a los damnificados. La denuncia fue radicada ante la DDI San Nicolás y la causa quedó en manos de la UFI Nº 13, bajo la carátula de robo calificado.