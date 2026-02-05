Proponen fijar una edad mínima de 13 años para usar redes sociales en la provincia

Un proyecto de ley ingresado en la Legislatura bonaerense propone fijar una edad mínima obligatoria de 13 años para la creación y permanencia de cuentas en redes sociales en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca establecer un marco más estricto que el vigente en otras regiones y alcanzaría a todos los municipios, con el objetivo de regular el acceso de niños y adolescentes a las plataformas digitales.

La propuesta establece que ningún menor de 13 años podrá utilizar redes sociales, sin excepciones, incluso cuando exista autorización de padres o tutores. El control quedaría a cargo exclusivo de las empresas propietarias o administradoras de las plataformas, que deberán implementar sistemas de verificación de edad confiables y auditables por la autoridad de aplicación. Entre los servicios alcanzados se incluyen las principales redes sociales y plataformas de contenidos y streaming de uso masivo.

Desde los fundamentos del proyecto se sostiene que los menores no pueden ser considerados adultos digitales y que las plataformas actuales no están diseñadas para proteger su desarrollo ni su salud mental. Además, se remarca que la responsabilidad debe recaer en las empresas tecnológicas y no en las familias, y se plantea la necesidad de establecer límites claros como parte de una política de cuidado. El texto también compara la iniciativa con regulaciones internacionales, donde varios países ya avanzaron con límites de edad más elevados para el acceso a redes sociales.