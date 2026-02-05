Ceden medallas y publicidades antiguas al archivo de documentación del Museo Paleontológico

Dos medallas y cinco publicidades antiguas pasarán a formar parte de la colección del Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico de San Pedro.

Por un lado, el Sr. José Correa acercó una medalla de 1896, conmemorativa de la Primera Conscripción del Ejército Argentino, que rinde homenaje a los primeros jóvenes que por aquellos años comenzaron a recibir instrucción militar para defender al país. Correa acercó, también, un conjunto de cinco publicidades antiguas en formato de pequeñas libretas de anotaciones de las marcas Lucky Strike, Seda Gutermann, Gavilán, La Tecla y Particulares.

Por su parte, el Sr. Mauro Rasio acercó al museo una medalla de bronce fechada el 30 de agosto de 1903, conmemorativa de la “Primera Fiesta del Árbol”, que fuera organizada en aquella oportunidad por el Consejo Escolar de San Pedro. En una de las caras se observa a un joven plantando un árbol, hecho que intentaba concientizar sobre la importancia de cuidar el ambiente apenas comenzado el siglo XX.

Estos objetos pasarán a formar parte de la colección que el museo viene reuniendo junto a vecinos de la ciudad que desean resguardar elementos vinculados a la historia de nuestro partido. Desde el museo se agradece a los Sres. Correa y Rasio por su amabilidad.