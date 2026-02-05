Robaron una yegua en San Pedro y fue hallada en el cementerio de Baradero

Vecinos de San Pedro denunciaron el robo de una yegua, que era intensamente buscada desde hacía más de una semana y finalmente fue hallada en el cementerio de la ciudad de Baradero. El animal fue reconocido luego de que se difundiera una publicación en redes sociales alertando sobre la presencia de una yegua suelta en ese lugar.

Según relataron los propietarios, el caballo había desaparecido del sector del puerto de San Pedro, donde se encontraba dentro de un corral. Al observar las imágenes difundidas, la familia identificó al animal por sus características físicas, entre ellas una mancha blanca en el rostro y marcas blancas en tres de sus patas, además de que se encuentra preñada. Los dueños se trasladaron hasta Baradero para recuperarla, mientras se investiga cómo fue trasladada hasta esa ciudad y no se descarta que haya sido robada nuevamente, ya que aseguran que no es la primera vez que sufren este tipo de hechos.

A través de FM Tiempo, Ruth Almirón, contó: “Hace más de una semana que la estamos buscando y no podíamos localizarla Justo vimos la publicación que subieron ustedes y es ella, está preñada. Con solo verla nos dimos cuenta que era de ella”.