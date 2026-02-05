Recuperaron sillas robadas y aprehendieron a dos hombres en Río Tala

En la tarde de ayer, personal del Destacamento Río Tala, en conjunto con efectivos de la Comisaría San Pedro, llevó adelante el cumplimiento de dos órdenes de allanamiento dispuestas por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, en el marco de una causa por robo ocurrido el 2 de febrero en un salón de eventos ubicado sobre la ex Ruta Nacional Nº 9, a la altura del kilómetro 155.

Los procedimientos se realizaron en dos domicilios de la localidad de Río Tala. En el primero, ubicado en calle Belgrano al 200, se logró el secuestro de tres sillas plásticas blancas y la aprehensión de un joven de 24 años.

En el segundo allanamiento, llevado a cabo en una vivienda de calle Sargento Cabral s/n, se incautaron cuatro sillas plásticas blancas y se procedió a la aprehensión de un hombre de 44 años. Interviene la Fiscalía local, quedando ambos imputados a disposición de la Justicia.