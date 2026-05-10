Robaron una moto frente a una farmacia y solicitan colaboración para encontrarla

Tal como había sido informado, el robo de la motocicleta ocurrió el viernes por la noche en la esquina de Rómulo Naón y San Martín, frente a una farmacia de la zona.

El episodio quedó captado por cámaras de seguridad, donde se observa a dos jóvenes en otra moto y a uno de ellos descendiendo para llevarse el rodado. Según indicaron allegados de la víctima, la moto era su único medio de transporte y en la baulera tenía dinero correspondiente a su salario mensual. Solicitan aportar cualquier dato que pueda ayudar a recuperarla.