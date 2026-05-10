Organizan una rifa solidaria para ayudar a mateo a costear lentes correctores de córnea

Familiares y allegados de Mateo lanzaron una campaña solidaria con el objetivo de reunir fondos para la compra de unos lentes correctores de córnea, tratamiento que el niño necesita tras haber sido operado el año pasado.

Según explicaron a través de una publicación difundida en redes sociales, los lentes tienen un alto costo económico y el presupuesto recibido tiene validez hasta el próximo 18 de junio, por lo que comenzaron a organizar una rifa solidaria para poder afrontar el gasto.

En ese marco, convocaron a emprendedoras y emprendedores que deseen colaborar donando productos o servicios que puedan ser utilizados como premios para el sorteo.

“Toda ayuda suma muchísimo”, expresaron en el mensaje, donde además señalaron que una vez reunidos varios premios lanzarán oficialmente la rifa.

Quienes quieran colaborar o recibir más información pueden comunicarse al número 3329-360560. Desde la familia remarcaron también que compartir la publicación “también es ayudar”.