Buscan a un joven que no aparece desde ayer

Aunque hasta el momento no hubo un pedido oficial de difusión por parte de la Justicia ni de la Policía, como suele ocurrir en los casos de averiguación de paradero, en las últimas horas comenzó a circular en redes sociales la búsqueda de un joven identificado como Julián Bargas.

La publicación fue realizada por Abruu Peralta, quien pidió colaboración para dar con su hermano. “Buenas noches. Busco el paradero de mi hermano Julián. No aparece desde ayer, lo busqué por todos lados. Por favor, cualquier información que tengan me mandan o me llaman al 3329-331723”, expresó en redes sociales, solicitando además compartir el mensaje para ampliar la difusión.