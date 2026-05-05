Robaron una moto frente a “El Bodegón” y piden colaboración para recuperarla

Una motocicleta fue robada en las últimas horas en la ciudad, en un hecho ocurrido frente al local gastronómico “El Bodegón”, ubicado en Rivadavia 671.

Según se informó, el rodado había sido dejado estacionado en el lugar y, en cuestión de minutos, autores ignorados lo sustrajeron sin dejar rastros. El hecho generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes advirtieron sobre la reiteración de este tipo de delitos.

El propietario de la moto solicita la colaboración de la comunidad para poder recuperarla. Cualquier información que pueda resultar de utilidad puede ser comunicada al número 3329 69-9883.

Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre el vehículo ni sobre los posibles responsables del robo.