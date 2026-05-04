Acuerdo por el conflicto en el predio del Club Sportivo América

Luego de varias horas de tensión y negociaciones, el conflicto en el predio ubicado en la intersección de Juan de Garay y Las Provincias llegó a su fin tras la intervención del Intendente Municipal.

Según se informó en las últimas horas, el espacio que no se encontraba incluido dentro de la concesión será finalmente anexado y la totalidad del camping quedará bajo administración del Club Sportivo América.

Además, se dispuso que el ahora ex inquilino del sector retire sus pertenencias, en un operativo coordinado junto a la Municipalidad, poniendo así punto final al conflicto que mantenía en alerta a socios, simpatizantes y vecinos de la comunidad sabalera.

La noticia fue recibida con satisfacción por parte de los presentes que durante toda la jornada permanecieron en las inmediaciones del camping acompañando el reclamo del club. Vecinos, socios y simpatizantes celebraron la resolución hace instantes frente al predio.

El conflicto había tomado estado público luego de que Club Sportivo América difundiera un comunicado denunciando que la familia Gómez, que debía retirarse del lugar el 4 de mayo, sostenía su postura de no abandonar el terreno al considerar que les pertenecía. Desde la institución también habían denunciado el retiro y desarme de estructuras del predio durante los últimos días.