Advierten por probables tormentas fuertes entre miércoles y jueves

Los modelos meteorológicos comienzan a mostrar mayor coincidencia en sus proyecciones y anticipan la posibilidad de lluvias y tormentas entre el miércoles y el jueves en la región de San Nicolás y alrededores.

Según informaron desde Avisos Meteorológicos San Nicolás, también se observa un importante incremento del índice conocido como CAPE, un parámetro utilizado en meteorología para medir la energía disponible para la formación de tormentas. Cuanto más elevado es este valor, mayores son las probabilidades de que se desarrollen fenómenos de fuerte a severa intensidad.

Las condiciones podrían comenzar a presentarse entre la tarde/noche del miércoles 6 y la madrugada del jueves 7 de mayo, con chances de lluvias de variada intensidad, intensa actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Desde el organismo indicaron que continuarán realizando un monitoreo constante de la situación para brindar información actualizada y permitir que la comunidad pueda tomar las precauciones necesarias. Además, señalaron que durante la tarde del martes se emitirán nuevas actualizaciones, priorizando los eventuales alertas meteorológicos o avisos a corto plazo difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional.